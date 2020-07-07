В апелляционном суде Армении началось рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении Царукяна

В апелляционном уголовном суде Армении началось рассмотрение апелляции на решение суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана об отказе в применении ареста в качестве меры пресечения в отношении лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

Как сообщает Арменпресс, Гагик Царукян не участвует в судебном заседании. Заседание проходит за закрытыми дверями.

Предыдущее судебное заседание было отложено, так как часть заявлений не дошла до суда.

Команда Гагика Царукяна подала еще одну апелляцию, попросив суд посчитать обоснованным отсутствие основного подозрения.

Гагику Царукяну предъявлено обвинение по признакам части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения (подкуп избирателей). Он не признает предъявленное ему обвинение.

16 июня Национальное собрание Армении закрытым голосованием одобрило ходатайство генпрокурора о лишении депутата Гагика Царукяна неприкосновенности и свободы.

Ранее СНБ сообщала, что в результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Армении, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить группу членов партии “Процветающая Армения”, которая по предварительному сговору, в ходе парламентских выборов в Армении, состоявшихся 2 апреля 2017 года, для голосования в пользу кандидатов от партии, а также самой партии “Процветающая Армения” лично, или через посредников осуществляла дачу взяток избирателям. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и члены партии.