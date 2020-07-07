Американский эсминец Porter уходит из Черного моря

Американский ракетный эсминец Porter начал во вторник переход из Черного моря в Средиземное. Об этом сообщила пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"Эскадренный ракетный миноносец класса Arleigh Burke Porter ВМС США начал 7 июля поход на юг из Черного моря в Средиземное после проведения операций по укреплению безопасности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что корабль зашел в Черное море 17 июня для проведения маневров с целью укрепления взаимодействия с союзниками по НАТО. Силы российского Южного военного округа осуществляли слежение за американским кораблем с этого же дня. За прошедшие недели эсминец принял участие в двух совместных учениях с кораблями Болгарии, Грузии, Румынии и Турции и зашел в Батуми. В учениях также был задействован десантный корабль-док Oak Hill ВМС США, покинувший Черное море 25 июня,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В апреле эсминец уже совершал заход в Черное море. В начале же мая корабль, сопровождаемый эсминцами Roosevelt и Donald Cook, зашел в Баренцево море.