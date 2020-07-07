В Степанакерте обнаружен новый очаг COVID-19

В столице Республики Арцах Степанакерте выявлен новый очаг COVID-19.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Арцаха.

“В Степанакерте выявлен новый очаг коронавирусной инфекции, зарегистрирован 1 новый случай. Круг общения заболевшего выявляется, для тестирования проводится забор проб у контактеров”, - говорится в сообщении министерства.

По данным министерства, два человека с диагнозом COVID-19 уже преодолели инфекцию и покинули место изоляции. На данный момент в изоляции находятся 82 человека, фактическое лечение получают 25 человек. Состояние здоровья пациента с хроническими заболеваниями и двусторонней пневмонией продолжает оставаться тяжелым. Три пациента остаются в состоянии средней тяжести.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года до 11 июля 22:00 2020 года включительно.