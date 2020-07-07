К борьбе с COVID-19 подключатся новые больницы

К борьбе с COVID-19 в Армении подключатся новые больницы. Об этом на пресс-конференции сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“Коечный фонд остается занятым, остается очень мало свободных мест, которые, после освобождения, снова быстро заполняются. Этот процесс продолжается уже долгие месяцы, несмотря на то, что увеличение фонда коек продолжается.

Касаясь 349 новых случаев, зафиксированных в результате 1 273 тестов предыдущего дня, министр отметил, что число случаев вновь низкое и равное числу случаев, зарегистрированных в воскресенье. И этот низкий процент обусловлен в основном небольшим количеством проведенных тестов. “Небольшие числа обусловлены воскресеньем и понедельником. Уже долгое время, по понедельникам мы наблюдаем низкие цифры, это начало недели, и лишь во вторник, среду, четверг они растут и соответствуют нашей максимально возможной мощности проведения тестов - примерно 2 500”, - сказал министр.

В Армении по положению на 7 июля подтверждено 29 285 случаев COVID-19, из которых выздоровели 16 907. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 711 пациентов. Всего было проведено 125 088 тестов. В общей сложности из-за COVID-19 зарегистрировано 503 случая смерти.

Анна Григорян