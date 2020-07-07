В рамках благотворительного концерта “Все вместе для детей” собрано 4 млн 600 000 драмов

В рамках благотворительного концерта “Все вместе для детей”, транслируемого Общественным телевидением и каналом “Togetherforchildren” на YouTube, собрано более 4 млн 600 000 драмов.

Как сообщили Арменпресс в офисе супруги премьер-министра Армении Анны Акопян, вся выручка была направлена в благотворительный Фонд “City of smile / Город улыбок”, миссия которого заключается в оказании помощи в лечении детей с онкологией и заболеваниями крови и молодых людей до 25 лет.

В концерте “Все вместе для детей” приняли участие Ара Маликян (Испания), Ара Геворгян (Армения), Арут Памбукчян (США), Рози Армен (Франция), Сибил (Турция), Ваге Берберян (США), Серж Аветикян (Франция), Сепух Симонян (США), Лена Шамамян (Сирия), Серуж Краджян (Канада), Эли Берберян (Канада), Кев Оркиян (Англия), Группа “New Docta” (США), Алваро Акопян (Уругвай), оркестр “Гусан” (Аргентина).

Артисты посвятили свои выступления больным детям, призывая всех активно участвовать в сборе средств.

За два года деятельности Фонд “City of smile / Город улыбок” обеспечил бесплатное лечение, хирургическое вмешательство, медикаменты, питание и социально-психологическую службу 300 детям и молодым людям в возрасте до 25 лет из Армении и Арцаха.

За это время фонд предоставил более 495.000.000 драмов. Ежемесячно фонд оказывает помощь в размере 30 - 40 млн драмов. Одной из важнейших программ фонда является строительство в Армении первого отделения паллиативной помощи детям с онкологией и гостевого дома. Строительство первого отделения паллиативной помощи детям с онкологией уже начато.

Председателем Совета попечителей благотворительного Фонда “City of smile / Город улыбок” является супруга премьер-министра Республики Армения Анна Акопян.