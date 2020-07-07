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Кардашьян призвала поддержать малый бизнес Армении

Кардашьян призвала поддержать малый бизнес Армении

Ким Кардашян, телезвезда с мировой известностью призывает присоединиться к сбору средств для Фонда содействия Армении, для оказания содействия малому бизнесу, пострадавшему в результате эпидемии COVID-19 в Армении. Как передает Арменпресс, звезда это написала на своей странице в Facebook.

Фонд содействия Армении инициировал сбор средств для оказания содействия малому бизнесу, пострадавшему в результате эпидемии COVID-19. Финансовая помощь не всегда бывает доступна и много представителей малого семейного бизнеса сообщили, что им в дополнение к сокращению сотрудников пришлось сократить и производство до 90%”, - отметила Кардашьян.

Она призвала подумать о пожертвованиях, чтобы помочь малому бизнесу Армении.

Звезда реалити-шоу также использовала хэштег # SupportArmenia.


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