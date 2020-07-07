В Армении подтверждено 349 новых случаев COVID-19: выздоровели 605 человек, 12 летальных исходов

В Армении по положению на 7 июля подтверждено 29 285 случаев COVID-19, из которых выздоровели 16 907.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 711 пациентов. Всего было проведено 125 088 тестов.

Выявлено 349 новых случаев заражения, 605 пациентов выздоровели.

В общей сложности из-за COVID-19 зарегистрировано 503 случая смерти (увеличилось на 12)

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были: 58 лет (женщина), 70 лет (женщина), 72 лет (мужчина), 56 лет (женщина), 56 лет (женщина), 63 лет (мужчина), 81 года (мужчина) 80 лет (женщина), 82 лет (женщина), 85 лет (мужчина), 54 лет (женщина) и 60 лет (женщин). Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 5 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 164.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Анна Григорян