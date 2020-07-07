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СМИ: рекомендации об эвакуации из-за ливней в Японии получили почти 1,3 млн человек

СМИ: рекомендации об эвакуации из-за ливней в Японии получили почти 1,3 млн человек

Число жителей юго-западного японского острова Кюсю, получивших рекомендации об эвакуации из-за сильных ливневых дождей, возросло до 1,28 млн. Об этом сообщил во вторник телеканал NHK.

Дожди на Кюсю продолжаются уже третий день. В некоторых регионах там за последние сутки выпало более 200 мм осадков, что привело к масштабным разливам рек и подтоплениям жилых домов. Больше всего от последствий стихии пострадала префектура Кумамото. Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии во вторник распорядилось отправить на Кюсю 100 тыс. продуктовых наборов для помощи местным жителям,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета Ёсихидэ Суга, последствия стихии привели к гибели 52 человек, 14 числятся пропавшими без вести. Без света остаются около 6 тыс. домов, а также 22 больницы.

 


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