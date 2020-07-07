Пожарные-спасатели потушили пожары на травяных участках

В Национальный Центр кризисного управления СС МЧС Армении 6 июля поступило 24 сигнала о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Канакер-Зейтун - 700 кв / м, 2 000 кв / м, в административном районе Давташен - 600 кв / м, в административном районе Аван - 500 кв / м, 2000 кв / м, в административном районе Эребуни - 7 га, в административном районе Шенгавит -3000 кв / м, в административном районе Нор Норк - 1 500 кв / м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 300 кв / м;

В селе Армаш Араратской области – 1 300 кв / м, в селе Далар - 3 000 кв / м, в городе Масис - 1000 кв / м, на территории дач Нор Харберда - 5 000 кв / м;

В городе Армавир Армавир Армавирской области - 1 500 кв / м, 400 кв / м, в селе Гегакерт - 2000 кв / м, в селе Аревшат - 4 га;

В городе Егвард Котайкской области - 2 га, 500 кв / м, 200 кв / м, в селе Канакераван - 500 кв / м;

В селе Чива Вайоцдзорской области - 5 га;

На участке вдоль автодороги Ереван-Арташат - 3 000 кв / м, на участке вдоль автодороги Эчмиадзин-Аштарак - 1 500 кв / м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.