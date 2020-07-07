Европейские индексы выросли - 06-07-20
МОСКВА, 7 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.64% и составил 12733.45 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.49% и составил 5081.51 пункта, британский FTSE вырос на 2.09% и составил 6285.94 пункта, а российский RTSI вырос на 0.97% и составил 1247.14 пункта.
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