Газета “Айастани Анрапетутюн”: ОАЭ готовятся к экономическому кризису

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) - один из крупнейших финансово-экономических центров не только в бассейне Персидского залива, но и, можно сказать, всего Ближнего Востока. И пандемия COVID-19 больнее всего ударила по экономике именно этой страны. По состоянию на 5 июля здесь зарегистрировано 50 000 инфицированных, 321 смертный случай, 39 943 заболевших выздоровели. Как известно, одной из наиболее пострадавших в мире сфер является туризм. Учитывая, что ОАЭ являются и туристическим центром, что обычно обеспечивало этой стране значительный доход, то удар по ее экономике достаточно силен. Доход ОАЭ с населением в 3 млн человек составляет 45 млрд долларов, в то время как годовой доход Турции – другого туристического центра в регионе, с 80 млн жителей, в лучшем случае составляет 39 млрд долларов.

Вследствие пандемии, ОАЭ понесли тяжелые потери и в сфере авиации. Международный аэропорт Дубая - главный жизненно важный мост, связывающий Европу с азиатскими странами и с Австралией, однако с 23 марта, когда первые зараженные были зарегистрированы в Сирии и в секторе Газа, Абу-Даби прекратил полет пассажирских самолетов. Позже, 17 мая, ОАЭ уже в условиях надвигающегося экономического кризиса сократили около 30% 105 000-го персонала авиационной системы - 30 000 сотрудников”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.