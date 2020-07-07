Газета “Айастани Анрапетутюн”: Древний мир я не видел, но он оставил свои следы…

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “Специального оборудования для ведения полевых исследовательских работ очень мало. Скажем, без раскапывания, лишь геомагнитными методами можно проверить, что есть под слоями земли, чтобы руководствоваться этим во время работы. Это, конечно, есть. Но в целом археология была, есть и останется наукой о познании мира путем очень бережного, ручного удаления земли.

Для документирования уже есть лазерные средства, дронная система для полной картографии, чтобы вся ситуация, каждая деталь на своем месте были бы видны. И скажу, что эти средства - не необычны.

Другое дело изучение уже найденных материалов, для чего необходимы совершенно иные условия, чем, скажем, те, которые мы имеем в настоящее время. Например, в нашем институте археологии должны быть не кабинеты для сотрудников, а лаборатории. Также должны быть просторные комнаты с большими столами, на которых возможно было бы материал описать археологически. Или можно было бы восстановить его реставрацией. У нас нет условий, прежде всего здания. Между тем перед изотопным анализом материал должен пройти долгий этап обработки и изучения.

Если у нас будут результаты изотопного анализа нашей биосферы, то по изотопному анализу останков отдельного человека или животного мы уже сможем определить, например, где это животное питалось - на берегу Аракса, на берегу Куры, у Севана, или на каком холме и другие подробности. И я могу даже сказать, где жил этот человек до десяти лет, после десяти лет. Мы довольно часто определяли, что женщины питались едой из разных мест, а мужчины – из одного и того же.

Именно это наука о реставрации древнего мира, именно таким образом можно его восстановить. Восстановить на уровне фактов, а не предположений”.

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