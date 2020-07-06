По всей вероятности, режим ЧП будет продлен: премьер-министр Армении

Чрезвычайное положение в Армении невозможно бесконечно продлевать, но, учитывая эпидемическую ситуацию, необходимо придерживаться сбалансированного подхода. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге после заседания комендатуры.

«Конечно, ситуация приводит к решениям, но, с другой стороны, мы понимаем, что не можем продлевать чрезвычайное положение до бесконечности. По всей вероятности, если все пойдет так, как сейчас, мы еще раз продлим чрезвычайное положение. В любом случае, мы постараемся улучшить законодательство о чрезвычайных ситуациях, чтобы в условиях отмены чрезвычайного положения мы могли располагать инструментами для проведения определенной противоэпидемической политики.

Да, мы понимаем, что не можем постоянно продлевать чрезвычайное положение. Это проблема для всех нас, но, с другой стороны, мы не можем игнорировать противоэпидемическую ситуацию. Здесь мы постараемся найти наиболее сбалансированные возможные решения. Все ведет к тому, что мы как минимум еще раз продлим чрезвычайное положение. Сегодняшний темп показывает, что иначе мы не можем поступить», - сказал Никол Пашинян.