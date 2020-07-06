Парламентские группы дружбы Армения-Великобритания проведут онлайн-встречу

Глава парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц 6 июля встретилась со временным поверенным в делах Соединенного Королевства в Республике Армения Дэвидом Мораном и вице-послом Стивом Доцом. Как сообщает Арменпресс, Лилит Макунц представила подробности встречи на своей странице в Facebook.

«Мы говорили о формировании на прошлой неделе парламентской группы Великобритания-Армения в парламенте Великобритании. Достигнута договоренность о проведении онлайн-встречи между двумя группами дружбы в ближайшем будущем», - сказала Лилит Макунц.

По ее словам, на встрече были затронуты реформы, осуществленные в Национальном Собрании при поддержке Великобритании, в частности, создание экспертных платформ.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, связанные с реформами в Армении.