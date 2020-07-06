Состояние 650 пациентов с COVID-19 в Армении остается тяжелым или крайне тяжелым 

Согласно статистике последних дней, около 30% от общего числа сдающих тест на коронавирус людей заражены. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Это хорошо в том смысле, что роста нет, но плохо в том смысле, что эти цифры остаются высокими в абсолютном смысле. Наша задача остается прежней: продолжать наши действия, чтобы у нас было снижение абсолютных показателей», - сказал Арсен Торосян.

Министр сообщил, что по состоянию на 5 июля общий коечный фонд в республике достиг 2600 единиц. Из них 2300 - обычные койки, около 300 - реанимационные койки. Заполненность коек снова остается высокой, особенно в отделениях реанимации. Состояние здоровья около 650 человек в стране остается тяжелым и крайне тяжелым. 47 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«По состоянию на 15:00 сегодня у нас нет находящихся в домашних условиях граждан, которые нуждаются в срочной госпитализации. Возвращаясь к эффективности мер, хочу, чтобы мы все констатировали: эта сложная, но стабильная ситуация обусловлена нашими противоэпидемическими мероприятиями. Кроме того, у нас тоже доказано, что правильное ношение масок является эффективным. Если бы это было не так, то у нас было бы не 500, 600, 700 случаев дел в день, но намного больше», - сказал Арсен Торосян.

Министр поблагодарил граждан, которые соблюдают правила безопасности. Они таким своим поведением предотвратили десятки, если не 100 смертей. Министр подчеркнул, что необходимо приложить усилия для поддержания безопасности. В таком случае будет реальная возможность уменьшить цифры.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян добавил, что с того момента, как правительство увидит, что наша система здравоохранения больше не выдерживает, она не может обслуживать граждан, даже в условиях такой крайней напряженности, то не будет другого выбора, кроме как вернуться к режиму ограничений.

«И это при том, что мы знаем, что это будет большой удар по нашей экономике. Я надеюсь, что наши граждане осознают всю серьезность момента. Я думаю, что изменение индивидуального поведения граждан станет инструментом, с помощью которого мы преодолеем ситуацию», - сказал Никол Пашинян.