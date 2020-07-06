Число жертв ливней и паводков на юго-западе Японии возросло до 49

Число погибших на юго-западе Японии из-за вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней увеличилось до 49, еще 11 человек числятся пропавшими без вести, передает телеканал NHK.

По данным на 22.00 понедельника (16.00 мск), медики подтвердили гибель 49 человек, еще у одного человека нет признаков жизни, но его смерть официально пока не подтверждена. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Главное метеорологическое агентство объявило наивысший уровень опасности по пятибалльной шкале для ряда префектур на юго-западе Японии в связи с ливневыми дождями и вызванными ими наводнениями. В эфире телеканалов дикторы призывают людей немедленно эвакуироваться в ближайший пункт временного размещения, а если это невозможно, подняться на верхние этажи зданий или крыши.

По словам представителей метеорологического агентства страны, в районах бедствия наблюдаются "небывалые по мощности ливни". В некоторых районах на юго-западе Японии выпало до 800 миллиметров осадков.