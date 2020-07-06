COVID-19. Индия вышла на третье место по количеству инфицированных: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 11 млн 598 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 537 тыс. Излечились 6 млн 562 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 985 тыс 897 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 132 тыс 610. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 604 тыс 585. Число смертей составляет 62 тыс 900. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 704 тыс 607. Скончались 19 тыс 782 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 687 тыс 862. За последние сутки здесь зарегистрировано 6 тыс 611 новых случаев. Число летальных исходов – 10 тыс 296.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 302 тыс 718, смертей – 10 тыс 589.

В Испании число подтвержденных случаев – 297 тыс 625. Число смертности в Испании составило 28 тыс 385. На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 295 тыс 532 случаев, смертей - 6 тыс 308.

В Великобритании число инфицированных достигло 285 тыс 416, умерших – 44 тыс 220. Затем следует Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 256 тыс 848, смертей - 30 тыс 639. Десятку замыкает Иран, где 243 тыс 051 подтвержденный случай и 11 тыс 731 случай смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 22 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 4, достигнув 83 тыс 557, вылечились 78 тыс 518 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 953, с начала заражения здесь скончались 15 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 209 тыс 509 подтвержденных случаев. В Катаре 100 тыс 345 подтвержденных случаев, смертность - 133. Число заразившихся в Египте достигло 75 тыс 253, здесь зарегистрировано 3 343 случаев смерти. В ОАЭ - 51 тыс 540 случаев, здесь скончались 323 человек.

В Ливане зарегистрировано 1 873 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 36. Число заразившихся в Сирии достигло 372. Скончались 14 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.