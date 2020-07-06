Россия поставила Сербии вертолеты, истребители и комплексы ПВО

Россия за последние четыре года поставила Сербии вертолеты Ми-35М и Ми-17В-5, истребители МиГ-29, а также системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Среди завершенных контрактов могу отметить поставку в прошлом году партии вертолетов Ми-17В-5, первая партия которых была поставлена Сербии еще в 2016 году. В июне 2018 года был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-35М, техника поставлена в конце 2019 года. Ну и … батарея ЗРПК "Панцирь-С1" была поставлена в начале 2020 года", - сказал Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу "Глас явности".

Помимо самой поставки, в 2019 году прошло обучение специалистов эксплуатации и боевому применению и "Панцирей", и вертолетов "Ми".

"Это необходимо для того, чтобы ваши военнослужащие могли приступить к работе с российской техникой сразу после ее отгрузки в Сербию", - уточнил директор ФСВТС.

Шугаев напомнил, что на вооружении Сербии стоят истребители МиГ-29, шесть из которых были поставлены со складов (то есть "из наличия") Минобороны России.