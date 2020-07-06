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Минздрав Индии подтвердил, что страна обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

Минздрав Индии подтвердил, что страна обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии выросло за минувшие сутки на 24 248 и достигло 697 413. Об этом сообщило в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте.

Таким образом ведомство подтвердило появившуюся накануне в индийских СМИ информацию о том, что страна вышла на третье место по числу заболевших в мире, обогнав Россию (681 251 выявленных заболевших). По этому показателю Индия теперь уступает только США и Бразилии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По информации Минздрава Индии, число умерших от COVID-19 в стране увеличилось за 24 часа на 425 и достигло 19 693. В больницах проходят лечение 253 287 пациентов, выздоровели 424 433.

При этом, указывает ведомство, в стране постоянно растет и индекс выздоровления, который составил к утру понедельника 60,85%. Тогда как накануне этот показатель составлял 60,81%, а в минувшую среду - 59,51%.

 


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