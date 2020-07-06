Министр обороны Армении принял главу делегации МККК в Армении

Министр обороны Армении Давид Тоноян 6 июля принял представителей Международного комитета Красного Креста в Армении во главе с главой делегации Клэр Мейтро.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Армении, в ходе встречи были затронуты текущие вопросы сотрудничества между министерством обороны Армении и делегацией Международного комитета Красного Креста в Армении, повестка дня мероприятий, а также возможности для повышения эффективности сотрудничества и предстоящих мероприятий.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с будущей судьбой граждан Армении Карена Казаряна и Ара Казаряна, находящихся в заключении в Азербайджане, и скоординированной работой отделений Красного Креста в Ереване и Баку для обеспечения регулярных визитов и переписки с членами семьи.

Стороны также затронули вопросы выяснения судьбы пропавших без вести лиц после нагорно-карабахского конфликта, а также другие вопросы, связанные с координацией работы, проводимой Комиссией по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц Республики Армения и МККК.

В конце встречи Давид Тоноян поблагодарил главу МККК в Армении за поддержку организации в усилиях правительства Республики Армения по борьбе с коронавирусом.