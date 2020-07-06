Возбуждено уголовное дело по факту гибели российского военнослужащего в Гюмри
17:05, 6 Июль, 2020
Служба “911” 4 июля, в районе 17:25 часов, получила вызов о том, что в одной из квартир в городе Гюмри, по адресу квартал Муш, 2/2, найдено тело жителя дома, контрактного военнослужащего в/ч. РФ С.С. Как сообщает Арменпресс, военнослужащий повесился на шнурке.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК Армении (доведение до самоубийства),
Назначены следственные и другие судебно-процессуальные действия. На дверце шкафа найдена записка на русском языке. Назначена судмедэкспертиза.
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