Индия и Китай продолжат консультации по восстановлению мира на границе

Индия и Китай продолжат консультации военных и дипломатов для обеспечения полного и прочного восстановления мира и спокойствия в приграничных районах, сообщил МИД Индии.

Ранее МИД КНР сообщил, что по итогам телефонного разговора специальных представителей по пограничному вопросу - советника по национальной безопасности Индии Аджита Доваля и министра иностранных дел Китая Ван И - стороны договорились как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон.

"Они согласились с тем, что для полного восстановления мира и спокойствия необходимо как можно скорее обеспечить полный вывод войск вдоль линии фактического контроля и деэскалацию из приграничных районов Индии и Китая,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Обе стороны также должны обеспечить поэтапную деэскалацию в приграничных районах Индии и Китая. Они вновь подтвердили, что обе стороны должны строго уважать и соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий для изменения статус-кво и работать сообща, чтобы избежать любых инцидентов в будущем", - говорится в сообщении МИД Индии по итогам телефонного разговора спецпредставителей.