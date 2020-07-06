Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

На дорогах Армении проводятся работы по капитальному ремонту

На дорогах Армении проводятся работы по капитальному ремонту

На ряде автодорог Армении начались работы по капитальному ремонту, осуществляемому на средства госбюджета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В частности, строительные работы ведутся на 14 км автотрассы республиканского значения Заритап-Нор Азнаберд, на 3,8 км автодороги областного значения Т-1-54 и М-3 Сипан-Спитакский перевал.

Подрядные организации в рамках капитального ремонта выполняют земляные работы, сглаживание и расширение обочин, установка бордюров, капитальный ремонт дренажных систем,  элементов безопасности, установку и разметку знаков на асфальтобетонном покрытии. Будут  отремонтированы и два железобетонных моста на автодороге республиканского значения А-42 Заритап-Нор Азнаберд.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации