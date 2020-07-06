На дорогах Армении проводятся работы по капитальному ремонту

На ряде автодорог Армении начались работы по капитальному ремонту, осуществляемому на средства госбюджета. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

В частности, строительные работы ведутся на 14 км автотрассы республиканского значения Заритап-Нор Азнаберд, на 3,8 км автодороги областного значения Т-1-54 и М-3 Сипан-Спитакский перевал.

Подрядные организации в рамках капитального ремонта выполняют земляные работы, сглаживание и расширение обочин, установка бордюров, капитальный ремонт дренажных систем, элементов безопасности, установку и разметку знаков на асфальтобетонном покрытии. Будут отремонтированы и два железобетонных моста на автодороге республиканского значения А-42 Заритап-Нор Азнаберд.