Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие сферы пробации

Начальник службы пробации Геворг Симонян и председатель общественной организации “Хельсинкская ассоциация” Нина Карапетянц подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства юстиции Армении.

Цель меморандума - совмещение возможностей сторон в процессах проявления законопослушного поведения бенефициаров пробации, повышения правосознания, реинтеграции в общественную жизнь, осуществления мероприятий и программ по предотвращению новых преступлений, способствование развитию сферы пробации посредством распространения общественной информации о ней, улучшение офисных и технических условий службы пробации, развитие навыков служащих пробации.

Стороны подтвердили, что меморандум улучшит процесс становления института пробации в Армении.