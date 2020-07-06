Время в Ереване: 11:07:36,   7 Июль

Приказом Давида Тонояна награждены 2 сотрудника Центра гуманитарного разминирования и экспертизы

Приказом Давида Тонояна награждены 2 сотрудника Центра гуманитарного разминирования и экспертизы

За надлежащее и эффективное осуществление работы гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике в 2019 - 2020 гг. приказом Министра обороны Республики Армения Давида Тонояна руководитель отдела действий Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Артур Блбулян и руководитель учебного центра ЦГРЭ Григор Басенцян награждены медалью “Драстамат Канаян”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации