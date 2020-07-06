Приказом Давида Тонояна награждены 2 сотрудника Центра гуманитарного разминирования и экспертизы

За надлежащее и эффективное осуществление работы гуманитарной миссии в Сирийской Арабской Республике в 2019 - 2020 гг. приказом Министра обороны Республики Армения Давида Тонояна руководитель отдела действий Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Артур Блбулян и руководитель учебного центра ЦГРЭ Григор Басенцян награждены медалью “Драстамат Канаян”.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы.