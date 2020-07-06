У людей нашли пять мутаций, которые повышают вероятность гибели от COVID-19

Анализ геномов жертв коронавирусной инфекции и нескольких тысяч выживших после заражения показал, какие мутации повышают вероятность гибели от COVID-19. Они увеличивают этот риск от 5 до 13 раз. Предварительные результаты своей работы ученые опубликовали в электронной научной библиотеке medRxiv.

"Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые "управляют" вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции. Хотя эти версии генов встречаются достаточно редко, все они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение вируса SARS-CoV-2 в организм", – пишут ученые.

За последние полгода ученые выделили несколько факторов, которые связаны с повышенным риском заражения коронавирусом нового типа и гибели от COVID-19. В частности, его очень тяжело переносят пожилые люди, пациенты с болезнями сердца и сосудов, диабетом, лишним весом, а также носители второй группы крови и мутацией в гене APOE, которая связана с болезнью Альцгеймера,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Благодаря данным, которые медицинские службы Великобритании собирали в рамках проекта UK BioBank, ученые под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям открыла еще четыре подобных фактора риска, которые связаны с генами пациентов.