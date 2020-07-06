Минздрав Армении представил работы по борьбе с COVID-19

Министерство здравоохранения Республики Армения распространило сообщение о работах, осуществленных в процессе борьбы с эпидемией COVID-19. «Арменпресс» представляет сообщение Министерства здравоохранения Армении․

Противоэпидемические мероприятия:

Разработаны и реализованы два плана реагирования на чрезвычайные ситуации в соответствии с этапами развития эпидемии.

Обеспечено эпидемиологическое обследование лиц с подозрением на COVID-19 и подтвержденных случаев коронавирусной болезни, домашних очагов, организаций. В организациях была оказана методологическая помощь в обеспечении и полном применении противоэпидемического режима; Установлено выявление эпидемиологических связей и последующий 14-дневный медицинский контроль в отношении лиц, въехавших на территорию Армении (сухопутным, железнодорожным и воздушным путем). Разработан и внедрен указатель непрерывного эпидемиологического мониторинга в специальных карантинных местах лиц, въехавших через все пропускные пункты государственной границы Республики Армения, лиц, контактировавших с пациентами, а также лиц, имеющих установленную диагностику или необходимость уточнения диагноза. Лица, контактировавшие с пациентами с коронавирусной инфекцией, были изолированы в карантинных местах, с обеспечением контроля за состоянием их здоровья, лабораторные исследования, тесты, ведение базы данных и проведения противоэпидемических мероприятий, установлено круглосуточное дежурство. За время карантина (февраль - май) были изолированы и взяты под контроль 9 225 граждан, у 32,8% из которых (3 032) были выявлены положительные случаи. Работы в 30 местах карантина были организованы с привлечением медработников и волонтеров (около 400 человек); В случае самоизоляции было проведено наблюдение за состоянием здоровья, сбор личных данных, ввод в единую электронную национальную систему здравоохранения “Армед” и предоставление их коменданту для обеспечения самоизоляции. По состоянию на 5 июля самоизолированы в общей сложности 83 500 граждан ; Среди больных с подозрением на коронавирусную инфекцию и изолированных лиц проводятся лабораторные исследования. По состоянию на 6 июля в республике проведено 123 815 лабораторных исследований ; Были усилены лабораторные возможности: перепрофилирование, приобретение оборудования и реагентов, переподготовка специалистов, создание новых лабораторий ПШР в Сюникской, Лорийской, Ширакской областях, в результате всего этого, обеспечена возможность ежедневного обследования более 2 000 образцов вместо 300, выполняемых на начальном этапе; В медицинских организациях была обеспечена координация процесса контроля за инфекцией (при больших потоках) и соблюдения противоэпидемического режима; С марта был сформирован Центр оперативных звонков, действующий в режиме 24/7 и по состоянию на 18 июня было обслужено 83 092 звонков граждан.

Перепрофилирование, оснащение, кадровый потенциал медицинских центров

Перепрофилированы и занимаются коронавирусной болезнью около 19 медицинских учреждений. Это инфекционная клиническая больница “Норк”, медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”, филиал роддома МЦ “Сурб Аствацамайр”, Научный центр травматологии и ортопедии, Госпиталь медицинского управления полиции, Инфекционная больница Ванадзора, Инфекционная больница Гюмри, Арташатский медицинский центр, Капанский медицинский центр, МЦ “Медлайн-клиник” в Национальном центре ожогов (центр приема, диагностики и транспортировки), медицинский центр “Дилижан”, медицинский центр Спитака, медицинский центр Веди, медицинский центр Мартуни, отделения в медицинских центрах “Эребуни”, “Астхик” и Армения, клинической больнице N1 Гераци, Республиканском институте репродуктивного здоровья, перинатологии, акушерства и гинекологии, медицинском центре “Арабкир”, больничном комплексе “Мурацан” (лечение новорожденных и детей, нуждающихся в срочном хирургическом вмешательстве), в МЦ “Сурб Аствацамайр”.

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