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Замгенсека ООН заявил, что пандемия выявила неготовность стран противостоять биотерроризму

Замгенсека ООН заявил, что пандемия выявила неготовность стран противостоять биотерроризму

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что страны не готовы противостоять возможному применению террористами биологического оружия. Как передает Арменпресс, об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

"Пандемия выявила уязвимость и потенциальную неготовность государств противостоять биологическим угрозам, включая биотерроризм, - сказал Воронков. - Хотя биологические террористические акты маловероятны, угрозу следует рассматривать как реальную".

По его словам, вызывает тревогу тот факт, что с момента начала пандемии некоторые экстремистские группы открыто призывали к созданию оружия с применением COVID-19.

Воронков сообщил, что Контртеррористический центр ООН разработал глобальную программу по оказанию помощи государствам-членам в предотвращении угрозы биологического терроризма, а также химического, радиологического и ядерного терроризма. "Мы работаем с широким кругом заинтересованных сторон, включая правоохранительные органы, вооруженные силы, разведку, здравоохранение, промышленность, научные круги и частный сектор", - отметил он.

 


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