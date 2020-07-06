Будут усилены меры: на заседании комендатуры Араик Арутюнян дал новые поручения

6 июля под председательством президента Республики Арцах Араика Арутюняна состоялось очередное заседание комендатуры. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Краткое описание работы проделанной за последний месяц в рамках процесса предотвращения распространения COVID-19 в республике представил комендант, государственный министр Григорий Мартиросян. Президент заслушал также доклад и. о. министра здравоохранения Араика Багряна, который представил международную статистику COVID-19 и статистику Армении и Арцаха, краткое описание работ, осуществляемых Министерством здравоохранения. Араик Багрян представил подробности о причинах и последствиях возникновения новых очагов в Степанакерте и в районах, отметил значение работы полимеразной цепной лаборатории.

Президент республики коснулся последних случаев, зафиксированных в медучреждениях, потребовав от ответственных лиц принять строгие меры с целью исключения в дальнейшем таких случаев, или же по возможности их сокращения. Араик Арутюнян поручил проявить максимальную строгость в первую очередь в отношении всех работников и хозяйствующих субъектов государственной системы, которые надлежащим образом не выполняют соответствующие решения и указания.