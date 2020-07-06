В Армении идет реорганизация процессов назначения пенсий

Правительство Армении начинает реорганизацию процессов назначения пенсий, по первому этапу в Ереване будут реорганизованы территориальные отделы службы, вместо них будут сформированы управления по обслуживанию и назначению. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

С целью осуществления реформ в сфере деятельности правительства были зафиксированы конкретные мероприятия, в том числе и структурные изменения.

“В настоящее время функции по назначению и выплате ряда денежных выплат, предусмотренных социальными программами, осуществляют 51 территориальных отделов службы социального обеспечения Министерства труда и социальных вопросов. Тот же орган осуществляет и прием заявлений, консультации, и профессиональную функцию - принятие решений о назначении и выплате пенсий”, - написала Батоян.

Она заметила, что этот процесс проблематичен по нескольким причинам: сотрудник территориального отдела лично обслуживает гражданина, одновременно выполняя функцию принятия решения, что предполагает работу, требующую различных навыков, следовательно, отнимает дополнительное время и ресурсы, общение между принимающим решения персоналом и бенефициарами рискованно с точки зрения объективности принимаемых решений, наличие возможных рисков негативно влияет на доверие граждан к системе.

“В Ереване будут полностью реорганизованы территориальные отделы службы и вместо них будут сформированы управления обслуживания и назначения со своими разделами (back office, front office).

На 10 отделов управления будут возложены только функции обслуживания граждан, приема заявлений, предоставления консультаций, что даст возможность улучшить процесс обслуживания граждан. 5 отделов управления назначения в централизованном порядке будут осуществлять функции по разработке заявлений и принятию решений, благодаря чему ответственные лица сконцентрируются только на процессе назначения пенсии, в результате чего повысится эффективность работы. Благодаря внедренному новому программному обеспечению заявления будут распределчться между сотрудниками по принципу случайности, исключая общение специалистов и граждан, назначающих пенсию, - написала министр.

Батоян заметила, что в результате повысится объективность принятия решений, снизятся коррупционные риски. В случае снижения человеческого фактора в процессе назначения пенсии улучшится прозрачность системы и увеличится доверие граждан к системе.

Отделы обслуживания будут продолжать работать в местах их прежнего размещения, а отделы назначения в отдельном централизованном офисе. Следующий этап реформ будет проведен в областях, до конца года.