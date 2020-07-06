Театр им. Ованеса Абеляна представит телеспектакли, поставленные по пьесам Чехова

Чтобы не прервать связь театр-зритель, дарить зрителям новые эмоции, Ванадзорский государственный драматический театр им. Ованеса Абеляна начнет выступать с телепроектами. На официальной странице театра в Facebook и на канале Youtube скоро будут транслироваться телеспектакли, поставленные по пьесам Антона Чехова “Медведь” и “Предложение”.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» режиссер телепепостановок Арен Осипян сказал, что идея проекта возникла в период эпидемии. Уже несколько месяцев как двери театра закрыты. Надо было придумать, инициировать программу, чтобы зритель не забыл театр. Мы решили соединить театр и кино, и начать выступать в новом формате с телеспектаклями”, - отметил режиссер и сообщил, что в них заняты молодые актеры театра - Татев Петросян, Арман Саканян, Мариам Гевондян, Татул Бостанчян, Ваграм Харатян, Эдгар Барсегян.

Он надеется, что телеспектакли понравятся зрителям. В этом случае инициатива будет продолжительной. Если же зрители этой работе дадут низкую оценку, они попытаются создать что-то новое. Теперь труппа сосредоточена на этом проекте.

Раскрывая скобки, Осипян отметил, что они с интересом работали с камерой. Кроме Ванадзора съемки телепередач проводились также и в одном из сел Лорийской области.

Арен Осипян уверен, что каждый искусствовед всегда должен найти какой-то формат работы, какой-то вариант. Нужно находить новые решения и двигаться вперед. Сейчас нужно творить, в противном случае актеры и режиссер будут застаиваться”, - заключил режиссер.

Анжела Амбарцумян