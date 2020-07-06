В МЧС Армении поступил сигнал о бомбах, заложенных в “Мегамолл Армения”
14:12, 6 Июль, 2020
В Национальный центр кризисного управления 6 июля в 13:30 поступила информация, что в интернете распространено сообщение о том, что на 1-ом и 2-ом этажах торгового центра “Мегамолл Армения” заложены бомбы, которые взорвутся в 13:50. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана СС МЧС, оперативные группы отдела организации спасательных и пожаротушительных работ особого назначения и инструктор отдела психологической помощи.
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