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В МЧС Армении поступил сигнал о бомбах, заложенных в “Мегамолл Армения”

В МЧС Армении поступил сигнал о бомбах, заложенных в “Мегамолл Армения”

В Национальный центр кризисного управления 6 июля в 13:30 поступила информация, что в интернете распространено сообщение о том, что на 1-ом и 2-ом этажах торгового центра “Мегамолл Армения” заложены бомбы, которые взорвутся в 13:50. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Еревана СС МЧС, оперативные группы отдела организации спасательных и пожаротушительных работ особого назначения и инструктор отдела психологической помощи.


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