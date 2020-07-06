Власти Италии выразили соболезнования в связи со смертью Эннио Морриконе

Президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр страны Джузеппе Конте выразили соболезнования в связи со смертью композитора Эннио Морриконе, который ушел из жизни в ночь на понедельник в возрасте 91 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С уходом Эннио Морриконе мы остались без выдающегося и блестящего артиста. Утонченный, но вместе с тем популярный музыкант, он оставил глубокий след в истории музыки конца XX века. Благодаря сочиненной им музыке к фильмам он внес большой вклад в распространение и укрепление авторитета Италии в мире. Хочу передать соболезнования семье маэстро", - говорится в заявлении президента республики.

"Мы всегда будем помнить с бесконечной благодарностью художественный гений маэстро Эннио Морриконе", - написал в Twitter премьер Конте.

Министр культуры и туризма Дарио Франческини назвал уход из жизни Морриконе "печальным днем для культуры". "Один из великих итальянских маэстро покидает нас. Музыкант, обладающий утонченностью и мастерством <...> Он знал, как своими мелодиями взволновать весь мир", - отмечается в его заявлении.