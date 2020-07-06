В Израиле заявили, что аннексии Западного берега в ближайшие дни не будет

Распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни, заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази в интервью радио Кан.

"Это не входит в повестку дня на сегодня или завтра", - сказал Ашкенази в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Я не знаю (будет ли применен суверенитет - ред.), но могу сказать, что МИД готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности. Это возымеет серьезные последствия", - добавил министр.

Глава МИД Израиля также сообщил, что обсуждал израильские планы с более чем 30 министрами иностранных дел, в основном из стран Евросоюза. По словам министра, многие из них возражают против идеи аннексии Израилем территорий Западного берега, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы примем это во внимание при принятии решений", - отметил Ашкенази.

Ранее Нетаньяху заявлял, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле и намерений менять эту дату нет.