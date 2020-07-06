В Арцахе нет новых случаев COVID-19

В Республике Арцах нет новых случаев COVID-19.

Как сообщает пресс-служба информационного штаба Арцаха, об этом уведомило Министерство здравоохранения Арцаха.

“С радостью сообщаем, что от болезни вылечились еще 8 пациентов. Изолированы 85 человек, фактическое лечение получают 26 пациентов. Один из них в тяжелом состоянии. Оно осложнено хроническими заболеваниями и двусторонней пневмонией. Состояние здоровья троих продолжает оставаться средней тяжести”, - отмечается в сообщении министерства.

Как передает «Арменпресс», в Арцахе проведено 2 320 тестов на COVID-19.

11 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с 22:00 11 июня 2020 года до 11 июля 22:00 2020 года включительно.