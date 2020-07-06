Цовак будет обеспечен питьевой водой

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении, в общине Цовак Гегаркуникской области ремонтируется внешняя сеть питьевого водопровода длиной в 5 км.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, общая стоимость программы составляет 61 млн 193 000 драмов, 70% или 42 млн 835 000 драмов выделяет правительство Армении, 30% или 18 млн 357 000 драмов - муниципалитет Цовака.

По словам главы общины Цовак Гарика Акопяна, результаты тендера на строительные работы по состоянию на 6 июля уже подведены, строительство начнется в середине июля. “Договорная стоимость программы составляет 46 млн драмов, 70% из которых выделит правительство Армении, 30% - муниципалитет Цовака. Будет решена очень важная проблема общины, так как внешняя сеть питьевого водопровода, питающегося из Лчавана, проложенного по асбестовым каналам еще в 1956 году, уже в плохом состоянии. Строительство планируется завершить в течение 4 месяцев, однако строители обещают завершить работы и раньше. После завершения программы в общине будет круглосуточное и безопасное водоснабжение. Кроме того, 30 жителей общины получат временную работу. Новый водопровод в основном будет проложен металлопласмассовыми трубами, в отдельных местах - и металлическими”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян