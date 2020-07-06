Коронавирусная инфекция может проникнуть в любые органы и ткани: подробности от инфекциониста

Коронавирусная инфекция может поражать не только клетки легких, но и других органов. Как передает «Арменпресс», об этом в ходе онлайн-обсуждения 6 июля сказала инфекционист инфекционной клинической больницы “Норк”, гепатолог Асмик Казинян.

“COVID-19 может поражать не только легкие и легочные клетки, но и клетки многих других органов - сердца, почек, кровеносных сосудов, центральной нервной системы в целом, в которую входят головной мозг, спинной мозг. Это означает, что коронавирусная инфекция может проникнуть в любые органы и ткани, в частности, в ткани мозга, при этом полностью поражая центральную нервную систему”, - сказала Асмик Казинян.

Есть понятие нейро-Covid. Доктор отметила, что поражение центральной нервной системы обычно имеет тяжелый ход болезни.

”Головные боли, головокружения, отсутствие вкуса и запаха - это минимальные неврологические проявления, при наличии которых мы в первую очередь думаем о коронавирусе, выраженные слабость и мышечные боли все это неврологические проявления, они могут возникать раньше, чем температура, кашель и другие симптомы”, - отметила Асмик Казинян.

Доктор инфекционной клинической больницы “Норк”, гепатолог Асмик Казинян отметила, что мир сейчас столкнулся с 7-м поколением Covid.

По состоянию на 11:00 6 июля в Армении подтверждено 28 936 случаев Covid-19, из которых 16 302 выздоровели, 491 имели смертельный исход. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 984 пациентов. Всего было проведено 123 815 тестов. Зафиксировано 159 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Норайр Шогикян