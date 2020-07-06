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В сети впервые будет представлено литературное наследие Микаэла Налбандяна

В сети впервые будет представлено литературное наследие Микаэла Налбандяна

Цифровая библиотека армянской библиографии Американского университета Армении в рамках грантовых культурных программ Министерства образования и науки Армении в номинации “Проекты и мероприятия, направленные на популяризацию литературы” обеспечивает в интернете доступность всего литературного наследия Налбандяна - писателя, публициста, критика, революционера. Приобщает читателя к его литературным взглядам, обобщает его образ писателя, критика, публициста, революционера. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Министерства НОКС Армении․

“Оцифровка и онлайн-публикация письменного наследия Налбандяна беспрецедентны. Впервые полное литературное наследие Налбандяна будет представлено в интернете фундаментальными налбандяноведческими трудами.

Публикация имеет следующую структуру:

Художественные произведения: стихи и проза;

Литературные, публицистические, критические статьи, библиографии, исследования;

Летописи (1859-1860);

Публицистические, литературно-критические и научные труды;

Письма и различные статьи;

Статьи, заметки, замечания, материалы следственной комиссии и другие документы налбандяноведения.

Онлайн-презентация состоится 6 июля 2020 года в 15:00.

Желающие принять участие в презентации могут присоединиться по следующей ссылке”,  - говорится в сообщении министерства.


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