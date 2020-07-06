Выздоровели все обитатели Норкского дома-интерната, зараженные COVID-19
12:23, 6 Июль, 2020
Министерство труда и социальных вопросов Армении сообщает, что выздоровели все обитатели Норкского дома-интерната, зараженные COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице Facebook министерства.
Все госпитализированные пожилые люди вернулись к своей обычной жизни.
В связи с создавшейся ситуацией все учреждения, действующие в системе Министерства труда и социальных вопросов, продолжают работать в закрытом режиме, сокращая все возможности входов и выходов.
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