Министерство труда и социальных вопросов Армении сообщает, что выздоровели все обитатели Норкского дома-интерната, зараженные COVID-19. Как передает «Арменпресс», об этом говорится на странице Facebook министерства.

Все госпитализированные пожилые люди вернулись к своей обычной жизни.

В связи с создавшейся ситуацией все учреждения, действующие в системе Министерства труда и социальных вопросов, продолжают работать в закрытом режиме, сокращая все возможности входов и выходов.