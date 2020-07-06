ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) интересуется российской вакциной от COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом заявила РИА Новости ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.

"Мы в курсе, что проводятся испытания (препарата от коронавируса. — Прим. ред.) авифавира. Проходят два или три теста лекарства, так что мы ждем результатов. Но, кроме этого, мы также заинтересованы в российской вакцине", — сказала она.

Российский Минздрав уже одобрил два препарата для лечения COVID-19 — "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций и "ХимРар", а также "Арепливир", производством которого занимается компания "Промомед".

Сваминатан напомнила, что у ВОЗ есть программа "Тесты солидарности", направленная на обмен данными по препаратам и вакцинам от коронавирусной инфекции. Она также выразила надежду, что российские ученые согласятся на сотрудничество.

Сейчас Россия в "Тестах солидарности" не участвует. По данным агентства, к программе также не присоединились США, Великобритания, Китай и Франция.

Кроме того, в настоящее время проходит испытания вакцина, созданная НИЦ имени Гамалеи, тестированием этой вакцины совместно с этим центром занимается Министерство обороны, которое уже сообщало о хорошем самочувствии добровольцев после двух недель испытаний. Параллельно тестирование идет в Сеченовском университете. Кроме того, гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в центре, успешно прошли испытания.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявили более 10,9 миллиона случаев заражения, свыше 523 тысяч человек скончались.