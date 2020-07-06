Президент Армении поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летием

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и поздравил его с 80-летием. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В ходе теплой и непосредственной беседы президент Саркисян обратился к большому вкладу Нурсултана Назарбаева в развитие Казахстана, укреплению его роли на международной арене, а также стимулированию интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Президент Армении высоко оценил вклад первого президента Казахстана и во взаимовыгодное сотрудничество между Арменией и Казахстаном в политической, экономической и гуманитарной сферах. Президент Саркисян выразил уверенность, что установившиеся между Арменией и Казахстаном традиционные дружественные отношения и впредь будут успешно развиваться как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Президент Армен Саркисян пожелал Нурсултану Назарбаеву крепкого здоровья, успехов и всех благ.