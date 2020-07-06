2:12, 6 Հուլիս, 2020

Офис Защитника прав человека в условиях чрезвычайного положения, объявленного из-за эпидемии COVID-19, работает в 24-часовом режиме. В эти дни число обращений, жалоб и вопросов к Защитнику значительно превышает количество жалоб и заявлений, поступающих в обычное время. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В частности, в период с 16 марта по 25 июня Защитник прав человека получил 2 249 жалоб касающихся чрезвычайного положения. По 1 720 обращениям, гражданам были предоставлены консультации.

Адресованные жалобы в основном касаются:

794 заявления-жалобы касаются вопросов социальной помощи, предоставляемой на основе программ по нейтрализации экономических и социальных последствий эпидемии COVID-19 (в том числе трудности с использованием системы, невозможность ввода данных для пользования мероприятиями и т. д.);

231 жалоба касается возможности въезда в Армению или выезда из страны;

114 жалоб-заявлений о невозможности осуществления платежей за электроэнергию, воду, газ, связь и телекоммуникации, в том числе и восстановления прекращенных коммунальных услуг;

78 жалоб-заявлений касаются проблем, возникших в условиях изоляции или самоизоляции;

57 заявлений-жалоб касаются задержки сроков выплаты пенсий пенсионерам в связи с определением адреса учета и фактического проживания;

29 заявлений-жалоб о ненадлежащей организации медицинской помощи и обслуживания лиц, лишенных свободы, в рамках борьбы с предупреждением и распространением инфекции COVID-19 в местах лишения свободы, о досрочном освобождении от отбывания наказания, изменении вида исправительного учреждения, изменении или отмене избранной меры пресечения в виде заключения под стражу;

23 заявления-жалобы касаются вопросов оплаты труда, предоставления отпуска и т. д.

Защитник прав человека осуществляет и работы по совершенствованию законодательных актов.

Защитник прав человека находится на постоянной связи с комендантом Армении, аппарат ведет эффективную работу с комендатурой.

Напомним, что для получения содействия омбудсмена Вы можете позвонить по телефону 116, в нерабочие дни и часы - по номеру 096-116-100.