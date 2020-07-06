Международная группа ученых предложила ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху

Группа исследователей, в которую входят 239 специалистов из 32 стран, подготовила открытое письмо руководству Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ); в нем предлагается признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, надолго задерживаясь в воздухе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила газета The New York Times.

Как следует из материала, данная группа ученых считает, что содержащие вирус мельчайшие капли жидкости, которые выделяются, когда зараженные чихают или кашляют, могут оставаться в воздухе дольше, чем полагает ВОЗ. Исследователи говорят о том, что организации следует пересмотреть некоторые свои рекомендации.

The Guardian отмечает, что авторами письма являются Лидия Моравска из Квинслендского технологического университета в Австралии, а также Дональд Милтон из Университета штата Мэриленд. Имена ученых, которые поставили подписи под данным письмом, не уточняются. Не разъясняется также, какие государства и организации они представляют.

В материале The New York Times приводятся мнения нескольких исследователей из Австралии, Великобритании, США, которые отметили, что ВОЗ, возможно, следует в официальном порядке признать, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем. Издание сообщает, что в начале апреля 36 экспертов уже предлагали ВОЗ рассмотреть такую возможность, но это не было сделано.

Как сообщили в воскресенье представители ВОЗ, количество случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 203 тыс., превысив 11,1 млн. Число летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и составило свыше 528 тыс.