ИОЗТ провел мониторинг норм безопасности в аэропорту “Звартноц”

Медико-санитарный контрольный пункт “Звартноц” Инспекционного органа здравоохранения и труда Армении продолжает работать по усиленному графику. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Инспекционный орган здравоохранения и труда Армении․

“Все прилетающие из Беларуси и пассажиры других чартерных рейсов, большая часть которых приезжает из РФ, проходят обязательную термометрию и внешний осмотр на клинические симптомы, снабжаются масками.

Данные всех прилетевших сразу поступают в электронную систему “Армед”, что существенно ускоряет получение полной картины информации и предоставление ее поликлиникам по месту жительства данных лиц.

Сотрудники контрольно-пропускного пункта ИОЗТ также уведомляют въезжающих в страну лиц об обязательном требовании к самоизоляции на 14 дней. Все лица подписывают соответствующее обязательство, без подписания их въезд в страну не разрешается. На предоставляемом листке самоизоляции также представлено, какие штрафы предполагает нарушение этого требования.

Профессиональные группы ИОЗТ проверяют и выполнение норм безопасности в аэропорту “Звартноц”, установленных комендатурой”, - говорится в сообщении инспекционного органа.