Никол Пашинян поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем

Премьер-министр Никол Пашинян в связи с Днем рождения направил поздравительное послание первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

"Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 80-летнего юбилея!

Благодаря Вашим многолетним усилиям, направленным на развитие Казахстана и стимулирование взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве заметен существенный прогресс.

Значителен Ваш личный вклад также и в деле укрепления армяно-казахстанских отношений, и я подтверждаю нашу готовность продолжать расширение взаимодействия в различных сферах во благо народов наших стран.

С болью узнал о положительном результате Вашего теста на коронавирусную инфекцию. Уверен, что в ближайшем будущем Вы вернетесь к активному повседневному режиму работы и к реализации намеченных программ.

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От всего сердца желаю Вам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и всех благ, а дружественному народу Казахстана - мира, благоденствия и процветания”.