Спасатели спасли утопающего мужчину

5 июля в 18:16 спасатели особого водно-спасательного отряда Гегаркуникского областного управления СС МЧС возле зоны отдыха “Аревик” заметили тонущего мужчину. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Спасатели вынесли из воды Севаду Х. (1989 г. р.).