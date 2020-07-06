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Спасатели спасли утопающего мужчину

Спасатели спасли утопающего мужчину

5 июля в 18:16 спасатели особого водно-спасательного отряда Гегаркуникского областного  управления СС МЧС возле зоны отдыха “Аревик” заметили тонущего мужчину. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Спасатели вынесли из воды Севаду Х. (1989 г. р.).


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