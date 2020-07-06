Пожарные-спасатели потушили пожары между селами Арени, Чива и Ринд

5-го июля в 20:29 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение, что на поле между селами Арени, Чива и Ринд горит травяной участок. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС Вайоц Дзора и три оперативные группы областного спасательного управления.

Сильный ветер мог способствовать распространению огня и на сады близлежащих сел.

В 21:17 было объявлен сбор. К тушению пожара привлечены 29 спасателей и 40 местных жителей. Благодаря их совместным усилиям удалось предотвратить распространение огня и на сады близлежащих сел. По предварительным данным, горело около 30 га травяного покрытия.

По состоянию на 23:43 пожар был локализован. Из-за наступления темноты работы были приостановлены. На месте проводилось дежурство.

6 июля в 05:00 работы по пожаротушению возобновились. В результате пожара пострадали два человека.

Сгорело около 70 га травяного участка и один электрический столб.

В работах по пожаротушению участвовали 40 жителей сел Ринд, Чива и Арени.