Будет объявлен конкурс на восстановительные работы древнего поселения Двин

Завершился проектный этап работ по восстановлению древнего поселения Двин в общине Хнаберд Араратской области. Работы по проектированию были выполнены компанией “Архитектурный офис Бедросян”. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал исполнительный директор Фонда территориального развития Армении Артур Согомонян.

“Для начала работ уже было объявлено несколько конкурсов, которые откладывались по разным причинам. Сейчас мы собираемся объявить новый конкурс, надеемся, что на этот раз мы подберем подходяющую компания. От этого зависит продолжение работ”, - сказал Артур Согомонян.

На территории древнего поселения Двин предусмотрено восстановление и укрепление трех памятников. Это две палаты Католикосата и церковь Св. Григора Катогике, которые на протяжении многих лет были под землей со всеми негативными последствиями. Работы в рамках программы развития местной экономики, на кредитные средства, полученные от Всемирного банк при софинансировании правительства Армении, осуществляет Фонд территориального развития Армении. На первом этапе инвестиции составят около 145 млн драмов.

“Сотрудничество с археологами пока на стадии устных договоренностей, но эти работы без археологов просто невозможны и недопустимы, поэтому во всех случаях, во-первых, будут работать археологи, а затем застройщики”, - сказал Артур Согомонян.

Артур Согомонян считает, что пока преждевременно говорить какие туристические инфраструктуры будут на территории древнего поселения.

“Пока рано говорить о инфраструктуре, поскольку мы имеем дело с очень особой территорией. На этот вопрос можно будет ответить исключительно после полноценных раскопок и восстановления территории. Именно поэтому работы разделены на два этапа, задача первого этапа – тщательная реставрация, без нанесения какого-либо ущерба архитектурному строению, после чего начнутся работы по созданию туристических инфраструктур”, - добавил он.

Двин - одна из исторических столиц Армении. Был основан в первой половине IV века. Развалины столицы Двин находятся недалеко от Еревана. Они включены в список недвижимых памятников истории и культуры Хнаберда. Территорию Двина в 1899 году изучал Николай Марр. Раскопки в Двине проводил и археолог Хачик Дадян. В советские годы раскопки древнего поселения Двин продолжили армянские археологи. За десятки лет благодаря раскопкам были раскопаны и изучены руины культовых и светских архитектурных сооружений на территории цитадели города и центрального квартала. О древнем поселении был опубликован ряд научных исследований.

Анна Гзирян