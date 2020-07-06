“Барселона” одержала победу над “Вильярреалом”

01:55, 6 Հուլիս, 2020

В 34-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” на выезде сыграла с “Вильярреалом”.

Как передает «Арменпресс», каталонский клуб победил со счетом 1:4. В составе “Барселоны” отличились Суарес, Гризманн и Фатти. Автором автогола стал Торрес из “Вильярреала”. Единственный гол хозяев поля забил Морено.

После этой победы “Барселона” с 73 очками в турнирной таблице занимает второе место. Лидирует “Реал” с 77 очками. До конца чемпионата Испании по футболу осталось 4 тура.

Подготовила Варвара Айрапетян