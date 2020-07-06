“Барселона” одержала победу над “Вильярреалом”
01:55, 6 Июль, 2020
01:55, 6 Հուլիս, 2020
В 34-м туре чемпионата Испании по футболу “Барселона” на выезде сыграла с “Вильярреалом”.
Как передает «Арменпресс», каталонский клуб победил со счетом 1:4. В составе “Барселоны” отличились Суарес, Гризманн и Фатти. Автором автогола стал Торрес из “Вильярреала”. Единственный гол хозяев поля забил Морено.
После этой победы “Барселона” с 73 очками в турнирной таблице занимает второе место. Лидирует “Реал” с 77 очками. До конца чемпионата Испании по футболу осталось 4 тура.
Подготовила Варвара Айрапетян
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