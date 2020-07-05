Затулин о попытке вернуть мечеть в Святую Софию: власти Турции хотят вернуть нас в Средние века

Председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи православия,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов Константин Затулин распространил заявление о попытке властей Турции вернуть мечеть в Святую Софию в Стамбуле (Константинополь). Как передает Арменпресс, по мнению Затулина этим шагом «власти Турции хотят вернуть нас в Средние века».

В заявлении Константина Затулина говориться: «Верховный суд Турции предоставил Президенту Реджепу Эрдогану право изменить музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле (бывшем Константинополе). Налицо, таким образом, негодная попытка поднять дух одних верующих (мусульман) над другими (христианами), напомнить вновь об ужасе погрома тысячелетней византийской цивилизации, чей архитектурный шедевр затем сотни лет использовался как доказательство победы над его создателями. Турция Кемаля Ататюрка, которой Советская Россия помогла выстоять и встать на ноги, сочла возможной перевернуть кровавую страницу прошлого, по крайней мере, по отношению к храму Святой Софии. Власти сегодняшней Турции, такое впечатление, хотят вернуть нас в Средние века.

Я отрицательно отношусь к ремейкам даже в кино: копия всегда ущербней оригинала. Но здесь дело не во вкусах. Собор Святой Софии, даже в музейном статусе, остается величайшей святыней Православного мира. Он особенно дорог православным христианам России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ, так как именно здесь приняла Крещение святая равноапостольная княгиня Ольга, здесь послы святого князя Владимира увидели «Небо на Земле», убедив его затем принять именно Православие.

Межпарламентская Ассамблея Православия, в которой я состою более 10 лет, опубликовала своё Заявление (https://eiao.org/archives/17377). Я присоединился к этому протесту, выраженному в весьма дипломатичной форме. Не могу, тем не менее, не отметить тот факт, что свою долю ответственности за развитие событий вокруг Святой Софии несет Константинопольский Патриархат, который, поощрив в 2018 году церковный раскол на Украине и придав ему видимость легитимности, вступил в жесточайший конфликт с крупнейшей в Православном мире Русской Православной Церковью. Теперь мы пожинаем новые плоды раскола Православия.

В сложившейся ситуации особая ответственность лежит на России как крупнейшей стране Православного мира, духовной и династической преемнице православной Византийской Империи. Хочется верить, что российско-турецким отношениям не будет нанесен вред из-за неумной попытки вновь присвоить христианское наследие VI века в веке XXI».

